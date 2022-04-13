قرار من منظمة الصحة العالمية بشأن مستوى التحذير من كورونا

2022/04/13 | 19:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية "بالإجماع" أن الوقت لم يحن لخفض مستوى الحذر حيال كوفيد، على ما أعلن رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي الأربعاء.

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