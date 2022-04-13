التخطيط تلزم الوزارت بتسليم المعاملات الخاصة بتعويض المقاولين عن زيادة سعر الدولار

2022/04/13 | 19:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألزمت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، الوزارت بتسليم المعاملات الخاصة بتعويض المقاولين عن زيادة سعر الدولار، فيما حدد اخر موعد لتسليم المعاملات.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، انها الزمت الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بتسليم المعاملات الخاصة بقرار مجلس الوزراء المرقم ( ٣٠١ ) لسنة ٢٠٢١ والخاص بتعويض المقاولين عن […]

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