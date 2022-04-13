المالكي رئيساً لوزراء العراق.. ما حقيقة ذلك؟ - عاجل

2022/04/13 | 19:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضح عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، اليوم الاربعاء، بشأن ترشيح الإطار التنسيقي نوري المالكي لرئاسة الوزراء خلال الاستحقاقات المقبلة.

وقال الركابي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "لم يتم طرح اسم المالكي داخل الإطار باعتبار ان ترشيح رئيس الوزراء هو من استحقاق التيار الصدري في حال تم التوافق بين الإطار والتيار".

وأضاف انه "في حال قرر التيار الصدري عدم التوافق مع الاطار والذهاب الى المعارضة، فعندها سيكون لكل حادث حديث ولكن في محصلة الامر يجب ان تحظى شخصية رئيس الوزراء بقبول جميع الاطراف السياسية".

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