الكاظمي يشارك عوائل شهداء القوات الأمنية مائدة الإفطار (صور)

2022/04/13 | 19:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مائدة الإفطار لصيام شهر رمضان المبارك.

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