نظام غذائي من 3 خطوات للراغبين في إنقاص الوزن في رمضان

2022/04/13 | 19:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الأشياء التي تشغلنا كثيرا هذه الأيام هي الطريقة المثلى للحفاظ على الوزن دون زيادة أثناء شهر رمضان، حيث تكثر الولائم والعزائم.لا تخلو أي مائدة رمضانية من كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات السكرية والحلويات، فهي عادات رمضانية يصعب التخلي عنها، إلا إذا كان الصائم حريصاً بالفعل على الحفاظ على وزنه، بل ومحاولة إنقاص وزنه […]

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