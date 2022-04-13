مدرب منتخب إيرلندا للنساء يعتذر بعد تصريحاته عن سبب الخسارة بخماسية

2022/04/13 | 20:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم مدرب منتخب إيرلندا الشمالية للسيدات في كرة القدم كيني شيلز، الأربعاء، بالاعتذار بعد الانتقادات التي طالته بسبب قوله إن لاعبات كرة القدم يتلقين أهدافًا كثيرة في غضون دقائق لأنهن "أكثر عاطفية من اللاعبين".

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