مستوحى من مارلين مونرو.. الفستان الايقوني

2022/04/13 | 20:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يصل سعر فستان مادونا الساتان الوردي الشهير من مقطع الفيديو الموسيقي الخاص بها "Material Girl"، إلى جانب الإكسسوارات، إلى 200 ألف دولار في مزاد في شهر مايو/أيار القادم، وفقًا لوكالة رويترز.

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