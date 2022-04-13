الكاظمي: نحن اليوم في مرحلة حساسة لبناء العراق ويجب أن نعمل سويةً لعبور هذه التحديات

2022/04/13 | 20:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهمّ ما تحدّث به رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال مشاركته عدداً من عوائل شهداء قواتنا الأمنية مائدة الإفطار لصيام شهر رمضان المبارك في أحد مطاعم بغداد: 🔵 تقبل الله طاعاتكم، عسى أن يعيد هذا الشهر الفضيل علينا وعليكم وعلى كل العراقيين بالخير والصحة والعافية.🔵 عندما أكون بين أهلي من عوائل الشهداء والجرحى […]

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