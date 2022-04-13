شاهد بالفيديو.. ايران تعلن رأيها في حكومة العراق الأغلبية | الحصاد الإخباري

2022/04/13 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G-Ick1Ilnog

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