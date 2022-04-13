غوتيريش يستبعد وقف إطلاق النار في أوكرانيا بالوقت الحالي

2022/04/13 | 20:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاستبعد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، وقف إطلاق النار في أوكرانيا بالوقت الحالي.وقال غوتيريش في تصريح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحرب في أوكرانيا تؤدي إلى تفاقم أزمة ثلاثية الأبعاد تشمل الغذاء والطاقة والتمويل"، مشددا على ضرورة "انهاء هذه الحرب من أجل شعب أوكرانيا وشعوب المنطقة والعالم".وأضاف، أن "36 دولة تعتمد على روسيا وأوكرانيا في استيراد القمح"، داعيا الى "تحويل أزمة الطاقة الحالية لتخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتطوير الطاقة النظيفة".واستبعد "تحقيق وقف لإطلاق النار الشامل في أوكرانيا بالوقت الحالي".

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