شاخوان عبدالله والحكيم يبحثان المساعي الرامية للخروج من الأزمة السياسية

2022/04/13 | 20:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم الاربعاء، مع رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، مجمل تطورات الأوضاع على الساحة العراقية، والمساعي الرامية للخروج من الأزمة السياسية وحالة الإنسداد.وذكر المكتب الاعلامي لعبدالله وتلقته وكالة ايرث نيوز، ان الاخير استقبل في مكتبه ببغداد مساء اليوم، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني […]

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