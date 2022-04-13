تصريح للكاظمي يتحدث فيه عن السلاح

2022/04/13 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أهمّ ما تحدّث به رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال مشاركته عدداً من عوائل شهداء قواتنا الأمنية مائدة الإفطار لصيام شهر رمضان المبارك في أحد مطاعم بغداد:

🔵 تقبل الله طاعاتكم، عسى أن يعيد هذا الشهر الفضيل علينا وعليكم وعلى كل العراقيين بالخير والصحة والعافية.

🔵 عندما أكون بين أهلي من عوائل الشهداء والجرحى فيجب أن ننحني لهذه العوائل المضحية التي قدمت أعز ما لديها؛ من أجل العراق، ولكي نكون اليوم في هذا الوضع آمنين.

🔵 أرى أمامي عوائل شهداء من كل صنوف قواتنا الأمنية دون أي استثناء، من الجيش والحشد والشرطة ومكافحة الإرهاب والمخابرات والبيشمركة.

🔵 لقاؤنا معكم هذا اليوم مسؤولية كبيرة، مسؤولية أن نلتقي بعوائل ضحت من أجل العراق، ولاسيما أنها عوائل من كل مكونات وأطياف الشعب العراقي، وهذا يدل على أن ما يجمعنا هو العراق.

🔵 من أجل العراق قدمتم أعز ما لديكم، وأعرف همومكم ووحشة فراق أبنائكم لكن من أجل العراق استرخص الشهداء تضحياتهم.

🔵 نمرّ بظروف صعبة ومعقدة منذ سنوات، ويجب أن نعمل سويةً لعبور هذه التحديات كي لا يتكرر ما حصل، وأن لا نعطي المزيد من أبنائنا وينتج المزيد من الأرامل والأيتام.

🔵 أعرف أن هناك تقصيراً من الدولة تجاه عوائل الشهداء والجرحى، ومع كل هذا اتخذنا خطوات كبيرة لدعم عوائل الشهداء والجرحى وسنستمر بهذا الدعم.

🔵 نحن اليوم في مرحلة حساسة لبناء العراق، ويجب ألا يرفع السلاح بين عراقي وآخر، السلاح يرفع فقط بوجه أعداء العراق الخارجيين والجماعات الإرهابية.

🔵 هذه الحكومة عملت الكثير، نجحت في تجاوز الكثير من الأزمات، وهناك أزمات لم نتمكن من عبورها نحتاج إلى وقت وصبر، وإلى عدم الانجرار وراء المناكفات السياسية أو الاجتماعية أو الحزبية، وعدم الانجرار وراء الصدامات حتى نتجنب بؤر الدم والضحايا.

🔵 يجب أن نعمل بكل قوانا لبناء العراق ومستقبله؛ من أجل أبنائنا، يجب أن نعمل لأبناء الشهداء الذين ضحوا؛ لذلك أدعو إخواني في البرلمان والكتل السياسية إلى الإسراع في التصويت على قانون الامن الغذائي لعدم وجود موازنة ولتلبية التزاماتنا تجاه الشعب.

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