'داعش' يستهدف نقاط عسكرية في كركوك- عاجل

2022/04/13 | 20:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتعرض نقاط عسكرية للاستهداف من قبل عناصر "داعش" في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عناصر داعش شنوا تعرضاً استهدف نقاط عسكرية تابعة للجيش العراقي ولواء 16 حشد شعبي في اطراف قرية البو شهاب بوادي الشاي التابع لمحافظة كركوك".

وأضاف المصدر أنه "لغاية الان لم ترد معلومات اذا كان هناك اصابات ام لا".

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