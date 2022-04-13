الكاظمي يدعو إلى الإسراع في التصويت على قانون الأمن الغذائي

2022/04/13 | 21:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز – بغداد

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، البرلمان والكتل السياسية إلى الإسراع في التصويت على قانون الأمن الغذائي.

وقال الكاظمي في سياق بيان لمكتبه، إن "الحكومة عملت الكثير، نجحت في تجاوز الكثير من الأزمات، وهناك أزمات لم نتمكن من عبورها نحتاج إلى وقت وصبر، وإلى عدم الانجرار وراء المناكفات السياسية أو الاجتماعية أو الحزبية، وعدم الانجرار وراء الصدامات حتى نتجنب بؤر الدم والضحايا".

وأضاف الكاظمي، "أدعو إخواني في البرلمان والكتل السياسية إلى الإسراع في التصويت على قانون الامن الغذائي لعدم وجود موازنة ولتلبية التزاماتنا تجاه الشعب".

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