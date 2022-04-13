2022/04/13 | 21:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش، لجملة من العقوبات الأوروبية الجديدة شملت أصولا بقيمة تبلغ أكثر من سبع مليارات دولار في جزيرة جيرسي وفرنسا، بحسب صحيفة "الغارديان"، الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأصول والفيلا الفخمة.. أبراموفيتش يتلقى ضربة بـ7 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأصول والفيلا الفخمة.. أبراموفيتش يتلقى ضربة بـ7 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).