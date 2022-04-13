وزير النفط على طاولة الاستجواب لارتفاع اسعار الوقود

2022/04/13 | 21:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الإربعاء، استكمال اجراءات استجواب وزير النفط إحسان عبد الجبار على خلفية “ارتفاع اسعار الوقود والفساد المستشري في مفاصل الوزارة”.وقال السلامي في مقطع مصور نشره على حسابه بـ “تويتر” أطلعت عليه إيرث نيوز، “استكملنا إجراءات ومتطلبات استجواب وزير النفط بجمع تواقيع 40 نائبا وقدمناها إلى مجلس […]

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