السعودية: القبض على 3 مصريين وسوري خلال إحباط محاولة تهريب مخدرات

2022/04/13 | 21:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، إحباط محاولة تهريب نحو نصف مليون قرص إمفيتامين مخدر، و والقبض على مستقبليها.

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