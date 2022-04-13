مناقشة ومراجعة كتاب ثلاث نظريات في الجنس لفرويد - السعيد عبدالغني

2022/04/13 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#السعيد_عبدالغني *ترجمات لمقالين عن فرويد نظريات فرويد حول الجنس ذات صلة كما كانت دائمًاليون هوفمان*في ثقافتنا الحالية التي تتسم بالإفراط في ممارسة الجنس، أصبح الجنس سلعة، وغالبًا ما يتم إضفاء المثالية على عدم النضج، ويتم تقييم الفتوحات الجنسية على أنها رياضة.



تقوض هذه العروض الاستعراضية المنتشرة القيمة النفسية للارتباطات الشخصية الحميمة طويلة المدى.



في حين أن جوانب نظريات سيغموند فرويد خضع ......





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