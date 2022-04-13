2022/04/13 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن
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#ناصر_بن_رجب محنة سبينوزا ونشأة العَصر العَلمانيالفصل السّادسالكُتُب المقدَّسة(نهاية الفصل)على غرار ما يقوم به علم الطّبيعة، " فإنّ "علْم" تأويل البيْبل يبدأ بتجميع المعطيات والموادّ.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتاب صُنِع في الجحيم(19) - ناصر بن رجب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#ناصر_بن_رجب محنة سبينوزا ونشأة العَصر العَلمانيالفصل السّادسالكُتُب المقدَّسة(نهاية الفصل)على غرار ما يقوم به علم الطّبيعة، " فإنّ "علْم" تأويل البيْبل يبدأ بتجميع المعطيات والموادّ.
والمعطيات الأكثر أهميّة بالنّسبة لدراسة البيْبل هي الأقوال نفسها: مثلا، ما يؤكِّده كاتِبٌ بيْبلي حول الرّب الذي يمكن أن نجده في الكتب والأسفار التي يكون قد ألّفها؛ وكذلك ما يقوله كاتِب آخر حول العناية ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتاب صُنِع في الجحيم(19) - ناصر بن رجب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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