2022/04/13 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ناصر_بن_رجب محنة سبينوزا ونشأة العَصر العَلمانيالفصل السّادسالكُتُب المقدَّسة(نهاية الفصل)على غرار ما يقوم به علم الطّبيعة، " فإنّ "علْم" تأويل البيْبل يبدأ بتجميع المعطيات والموادّ.



والمعطيات الأكثر أهميّة بالنّسبة لدراسة البيْبل هي الأقوال نفسها: مثلا، ما يؤكِّده كاتِبٌ بيْبلي حول الرّب الذي يمكن أن نجده في الكتب والأسفار التي يكون قد ألّفها؛ وكذلك ما يقوله كاتِب آخر حول العناية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتاب صُنِع في الجحيم(19) - ناصر بن رجب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتاب صُنِع في الجحيم(19) - ناصر بن رجب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).