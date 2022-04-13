عندما تكون - عهدية - المرأة البحرانية عمياء صماء - شوقية عروق منصور

2022/04/13 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شوقية_عروق_منصور عندما تكون" عهدية " المرأة البحرانية عمياء وصماء اسمها " عهدية " لكن لا تملك من عهد الصدق والواقع والتاريخ شيئاً ، والأدهى أن الذي يحاول زجها بين أسنان القرش المفترس " أفيخاي درعي " ، فهي السردينة الصغيرة التي تحاول أن تطفو على سطح الاعلام ، وها هو " أفيخاي درعي" يصطادها ويضعها في شبكة الصياد الاعلام الإسرائيلي .المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي " افيخاي درعي " ينشر صوره مع امرأة ......





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