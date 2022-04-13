ماذا فعلت زيارة الإيرانيين لأربيل.. الكشف عن مصير الديمقراطي الكردستاني بالتحالف الثلاثي لتشكيل حكومة العراق - عاجل

2022/04/13 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، الأربعاء، أن حزبه لا يخضع لاي ضغوط خارجية أو داخلية.

وقال شعبان في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "الحزب الديمقراطي مايزال يتمسك بالتحالف الثلاثي كجهة ضامنة لحل المشاكل التي يمر بها البلد".

وأضاف أن "زيارة الوفود الإيرانية الأخيرة إلى أربيل طبيعية وحالها حال الوفود الأخرى، حيث نسعى لبناء علاقات متوازنة مع طهران وغيرها، بما يتلائم مع مصلحة الكرد والعراق بشكل عام، ولكن لم يتم فيها فرض أي رأي بخصوص مفاوضات تشكيل الحكومة".

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