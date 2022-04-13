2022/04/13 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بالقبض على منتسب يبيع الهواتف النقالة في سجن العمارة المركزي.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، انه "تم القبض على منتسب في سجن العمارة المركزي، متورط بإدخال هواتف نقالة وبيعها للسجناء".

واضاف، أنه "تم ضبط اربعة هواتف بحوزته كان يروم ادخالها للسجن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على منتسب يبيع الهواتف النقالة بسجن العمارة المركزي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على منتسب يبيع الهواتف النقالة بسجن العمارة المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).