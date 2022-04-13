ازمة الوقود مفتعلة ومواطنون يقولون ان هناك جهات تحاول خلق ازمة في بغداد (تقرير)

2022/04/13 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فند مواطنون بغداديون، الانباء التي ادعت وجود ازمة وقود في العاصمة بغداد، مؤكدين بان الحركة في محطات الوقود طبيعية ولا وجود لهذه الازمة.

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