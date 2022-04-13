ذي قار.. حملة لرفع التجاوزات عن المشاريع الاروائية في قضائي الغراف وسيد دخيل

2022/04/13 | 21:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذت مديرية الموارد المائية في ذي قار، اليوم الاربعاء، حملة لرفع التجاوزات عن المشاريع الاروائية بهدف تحقيق التوزيع العادل للمياه، وايصالها لذنائب الجداول ومحطات الإسالة في المحافظة.وقال مدير الدائرة المهندس غزوان عبد الامير كاظم، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن”شعب الري في قضائي الغراف وسيد دخيل وبإسناد من القوات الأمنية تمكنت […]

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حملة لرفع التجاوزات عن المشاريع الاروائية في قضائي الغراف وسيد دخيل أولاً على ايرث نيوز.

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