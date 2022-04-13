وسائل اعلام: اعتقال المشتبه به في إطلاق النار في نيويورك

2022/04/13 | 21:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به في إطلاق النار بحي بروكلين في نيويورك.وفي وقت سابق اليوم، نشرت شرطة نيويورك، صورة للمشتبه فيه بعملية إطلاق النار في إحدى عربات المترو بحي بروكلين، في حادث أدى لإصابة عدد من الأشخاص وقالت شرطة نيويورك في تغريدة لها […]

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