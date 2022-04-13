2022/04/13 | 21:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أحد أسواق القاهرة كانت أميرة رمضان - 36 عاما- تفكر في كيفية تدبير احتياجات أسرتها من الخضراوات والفاكهة في ظل ارتفاع الأسعار الذي يضرب الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الضروريات فقط".. ماذا فعلت الأسعار بالمصريين في رمضان؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الضروريات فقط".. ماذا فعلت الأسعار بالمصريين في رمضان؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).