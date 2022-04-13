دولي سابق: ضياع الأندية العراقية دليل على عجز الدولة

2022/04/13 | 21:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أرجع اللاعب الدولي السابق بسام رؤوف، سبب تراجع مستويات الأندية العراقية وضياعها إلى عجز الدولة في دعم هذا القطاع.وقال رؤوف في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاندية العراقية ضائعة لا تستطيع أن تبرهن علو كعبها ولا انتشار اسمها ولاكسب أرباح تجارية لبلدها”.وبين أن “هذا دليل عجز الدولة عن تطوير برامجها وقوانينها واستثمار […]

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