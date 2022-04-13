2022/04/13 | 21:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / بحث حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس البرلمان، اليوم الاربعاء، مع السفير الالماني عدد من القضايا من بينها إعادة تفعيل الاتفاقية مع “سيمنز” لحسم أزمة الكهرباء.

ظهرت المقالة الزاملي: نتطلع لتفعيل الاتفاقية مع “سيمنز” لحسم أزمة الكهرباء أولاً على ايرث نيوز.

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