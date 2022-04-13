2022/04/13 | 21:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع ببناية في تقاطع الرواد ببغداد » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 21:41

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