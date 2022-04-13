بالفيديو.. مدير عام مشتقات النفطية يؤكد عبر بغداد اليوم عدم وجود ازمة وقود ويوضح ما يجري

2022/04/13 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفى مدير عام المنتجات النفطية خلال جولة له في محطات الوقود في بغداد، وجود ازمة وقود في العاصمة.

واوضح خلال تصريح لبغداد اليوم التي رافقته في الجولة سبب غلق بعض اصحاب المحطات لمحطاتهم.

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