"بدون حاجوز".. مشاجرة عنيفة لأسباب مجهولة "ماذا يحصل؟".. فيديو

2022/04/13 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-نينوى

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يظهر فيه تشابك بالايدي بين شباب اثنين قرب تقاطع صناعة المعارض في الموصل قبل موعد الافطار بساعات.

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