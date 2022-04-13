2022/04/13 | 21:49 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزاملي : نتطلع لإعادة تفعيل اتفاقية العراق مع شركة (سيمنز) لحسم ازمة الكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/13 | 21:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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