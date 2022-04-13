الدفاع المدني يسيطر على حريق وسط بغداد

2022/04/13 | 21:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدث قبل قليل..الدفاع المدني يخمد حريق بناية في تقاطع الرواد ببغداد ..============== تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل محلات مخصصة لبيع وتأجير بدلات الاعراس في الطابق الثاني داخل بناية تجارية بمنطقة المنصور تقاطع الرواد وسط بغداد .حيث حركت فرق الدفاع المدني عجلة السلم المخصصة لإخماد الحرائق في […]

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