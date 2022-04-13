تفاصيل جديدة بشأن حادثة اطلاق النار على موظف في سفارة إيران ببغداد

2022/04/13 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مصدر مطلع اليوم الأربعاء، أن الموظف الذي تعرض لاطلاق نار أثناء تواجده في منطقة الكاظمية ببغداد، عراقي الجنسية.وأضاف المصدر في تصريح لـ “ايرث نيوز”، أن “الشخص يعمل كمستشار قانوني للسفارة الإيرانية في بغداد، حيث تعرض لاطلاق نار، في مدينة الكاظمية، تحديداً في شارع أكد”.وأشار إلى أن “المهاجم كان يستقل دراجة […]

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