2022/04/13 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني : لن نتازل عن حقوق الإقليم تحت أية ضغوط اربيل - فريد حسن اكد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ، ان الاقليم لن يتنازل عن حقوقه الدستورية تحت اية ضغوط.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني ، استقبل في اربيل ، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود، وجرى خلال اللقاء، التباحث بشأن الوضع […]

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