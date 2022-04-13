2022/04/13 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العاصمة والكرخ يحقّقان العلامة الكاملة بالممتاز بغداد- ساري تحسين حقق فريق امانة بغداد بكرة القدم، الفوز امس، على فريق الصناعة، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي احتضنها ملعب الصناعة وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من الممتاز.وسجل اهداف اللقاء من فريق امانة بغداد اللاعبون زغبحي كريست في الدقيقة 23 وايمن رزيج في الدقيقة 43 بينما […]

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