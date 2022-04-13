2022/04/13 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء : طقس غائم وفرصة أمطار جنوباً بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الخميس صحوا يتحول الى غائم جزئيا مع فرصة امطار شمالا.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الخميس ،سيكون صحواً يتحول الى غائم جزئيا في المنطقة […]

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