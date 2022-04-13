شرطة نيويورك تعلن القبض على المشتبه به في إطلاق النار بمترو بروكلين

2022/04/13 | 22:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، إلقاء القبض على المشتبه به في حادث إطلاق النار بمحطة مترو بروكلين، الذي وقع الثلاثاء، بعد أن تلقت شرطة نيويورك بلاغًا عنه.

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