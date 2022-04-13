المنتجات النفطية تنفي وجود أي ازمة وقود

2022/04/13 | 22:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، الأربعاء، عدم وجود أي أزمة حالياً في المشتقات النفطية، فيما أشارت إلى ضبط 5 محطات تعبئة وقود تمارس التهريب.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال معاون مدير الشركة احسان موسى في تصريح للتفلزيون الرسمي وتابعته /ألمعلومة/، إن “وزارة النفط وشركة […]

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