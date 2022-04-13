2022/04/13 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات إلى حل المشكلة والتريّث بقرار رفع الدعم عن المشتقات المجهّزة النفط يحذّر من إفتعال الأزمات عقب إضراب محطات الوقود الأهلية عن العمل بغداد – قصي منذر حذرت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، المحطات الاهلية من افتعال الازمات وارباك عملية تجهيز المواطنين بالوقود.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس أن (الشركة تحذر أصحاب المحطات الاهلية […]

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