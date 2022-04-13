2022/04/13 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماح للراسبين بثلاثة دروس المشاركة بإمتحانات السادس الإعدادي صندوق التربية يصادق على رعاية 1268 حالة بغداد – ندى شوكت استبعدت وزارة التربية ، اعتماد الدخول الشامل لطلبة السادس الاعدادي خلال الامتحانات النهائية للعام الدراسي الجاري.وقال الوزيرعلي حميد الدليمي خلال مؤتمر مشترك مع محافظ نينوى ان (قرار الوزارة من الدخول الشامل ،هو لمرحلة السادس الابتدائي فقط، […]

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