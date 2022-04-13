2022/04/13 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذكرة قبض تلاحق الصرخي بعد إعتقال 29 متهماً بالتطرف الديني الحث على الحيطة من محاولات إثارة البغضاء وضرب السلم الأهلي بغداد – الزمان دعت قوى وتيارات سياسية ،القوات الامنية الى اليقظة والحيطة من مخططات تقودها اجندات خفية تسعى لزعزعة استقرار البلد في ظل انسداد افق التفاهم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.وقال المتحدث بأسم […]

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