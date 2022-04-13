2022/04/13 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ي قار

القت قوة مشتركة القبض على المتهم الملقب ( جرثومة ) المطلوب بقضايا مخدرات في قضاء گرمة بني سعيد.

وقالت شرطة ذي قار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة مشتركة من قسم شرطة الحسن المجتبى (ع) ومفرزة مكافحة المخدرات ومفارز مكافحة الاجرام وفوج الطوارئ السادس والامن الوطني تمكنت من القاء القبض على المتهم ( ح .



ك .م ) الملقب جرثومة وضبط بحوزته مواد مخدرة".واوضح، ان "القوة قامت بمداهمة دار المتهم وضبط ادوات تعاطي المخدرات وميزان ألكتروني".واشارت الى انه "من ارباب السوابق ومطلوب وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بـ"الجرثومة" في ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطاحة بـ"الجرثومة" في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).