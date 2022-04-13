الكاظمي يأمر بترقية قائد شرطة النجف داخل العتبة العلوية

2022/04/13 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

امر القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاربعاء، بترقية قائد شرطة النجف الى رتبة لواء ومحافظ النجف يقلده الرتبة داخل العتبة العلوية المقدسة.

وقالت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باصدار امرا بترقية قائد شرطة النجف الى رتبة اعلى."

وقالت المديرية " ان القائد العام للقوات المسلحة امر بترقية قائد شرطة النجف اللواء الحقوقي باسم مجيد فيصل من رتبة عميد إلى رتبة لواء ".وبينت " ان قائد الشرطة تشرف بزيارة مرقد الإمام علي عليه السلام وبرفقته محافظ النجف الدكتور ماجد الوائلي وتم اجراء مراسيم تقليد الرتبة من قبل محافظ النجف الاشرف داخل العتبة العلوية المقدسة ".

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