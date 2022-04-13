2022/04/13 | 22:51 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الزراعة : استئناف توزيع خلايا نحل (طرود) إلى عدد من الجامعات العراقية و مديريات الزراعة تعضيدا للتعاون العلمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/13 | 22:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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