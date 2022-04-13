2022/04/13 | 23:00 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 26iybpvjoSs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دويتو "مخابيل" بين الفنان حيدر الغزال وجاسم محسن | ليالي الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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