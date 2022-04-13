توقيف إيرانيين وبلغار في المغرب بشبه الاتجار بالبشر

2022/04/13 | 23:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الشرطة المغربية ثلاثة إيرانيين وأربعة بلغار بالدارالبيضاء للاشتباه في "ارتباطهم بشبكة دولية للاتجار في البشر وتنظيم الهجرة غير المشروعة"، وفق ما أعلن بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء.

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