Moto G52.. عملاق موتورولا الجديد مقاوم للماء والغبار

2022/04/13 | 23:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت شركة موتورولا عن هاتفها الجديد Moto G52، والذي يأتي بمواصفات قوية، ويتوقع أن يكون منافسا لهواتف “سامسونج” خاصة بالفئة المتوسطة.وأعلنت الشركة عن الهاتف الذكي مطلع الشهر الجاري، وينتظر طرحه في الأسواق، بحسب موقع “gsmarena” التقني، إذ يعتبر أحد أحدث المنتجات التي تداولتها شركة موتورولا في الأسواق العالمية، ما جعل الجميع يهتم […]

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عملاق موتورولا الجديد مقاوم للماء والغبار أولاً على ايرث نيوز.

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