حرق حسينية تابعة للصرخي شرق كربلاء

2022/04/13 | 23:15 - المصدر: السومرية نيوز

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حرق حسينية الفيادة التابعة لأتباع الصرخي في قضاء الهندية شرق محافظة كربلاء

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