مقتل ضابط خلال عملية اعتقال مطلوب في البصرة

2022/04/13 | 23:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل ضابط خلال عملية اعتقال مطلوب في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية خرجت لتنفيذ واجب القاء قبل على احد المتهمين المطلوبين ضمن منطقة مزيرعة في البصرة وحصل تبادل اطلاق نار بين القوة الامنية والمتهم".

وأضاف المصدر أن "اطلاق النار اسفر عن استشهاد ضابط منسوب لمكافحة اجرام القرنة متاثراً بجراحه"، مشيراً الى أنه "ما تزال القوة تحاصر المطلوب في محاولة للقبض عليه".

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